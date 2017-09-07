Путин позвал Абэ на Петербургский экономический форум весной 2018 года

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пригласил его принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) весной 2018 года. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает ТАСС.

«Хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли приглашение и приехали на Восточный экономический форум. Будем рады видеть вас на Петербургском экономическом форуме весной следующего года», — сказал российский лидер.

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Президент подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Токио выходит за рамки даже такого огромного региона, как Дальний Восток. По его словам, он находится с японским коллегой в постоянном контакте, что способствует работе бизнес-структур и правительств двух стран.

Накануне Путин наградил орденом Дружбы вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, возглавляющего китайскую делегацию на ВЭФ. Президент также напомнил, что в прошлом году на форуме приняли участие 200 китайских компаний и заключили контрактов почти на 2 триллиона рублей. Общий объем капиталовложений, инвестиций со стороны Китая в Дальний Восток за последние два года составил более 3 миллиардов долларов.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.