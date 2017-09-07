Умерла автор «Сексуальной политики» Кейт Милетт

Скончалась американская феминистка второй волны, писательница и художница Кейт Милетт. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает The Guardian.

Милетт было 82 года. Она скончалась от внезапной остановки сердца во время празднования своего дня рождения в Париже.

«Очень печально, что ушла Кейт Милетт. Она была пионером феминистской мысли, она дестигматизировала психические заболевания и носила огромные модные очки», — прокомментировала ее кончину в Twitter автор сериала «Девочки» Лена Данэм.

Книга Милетт «Сексуальная политика», написанная в 1970 году, стала произведением, утвердившим движение второй волны феминизма — оно боролось за преодоление полового неравенства на законодательном уровне.

Кейт Милетт стала первой американской женщиной, чья кандидатская работа получила высшие оценки в одном из колледжей Оксфорда.