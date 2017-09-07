Россия заработала 15 миллиардов долларов на экспорте транспортных услуг

Экспорт транспортных услуг в 2016 году позволил России заработать около 15 миллиардов долларов. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017) сообщил министр транспорта Максим Соколов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это почти половина доходов, которые приходят в страну за счет экспорта газа и на треть больше, чем заработки от экспорта угля и черных металлов», — добавил он.

Соколов также рассказал о перспективах развития транспортного сектора на Дальнем Востоке. По его словам, рост региональных авиаперевозок в регионе составил примерно 12-14 процентов, в этом году в ДФО перешагнет планку в семь миллионов пассажиров. В 2018 году Минтранс рассчитывает выйти на плановое значение роста грузоперевозок по БАМу и Транссибу в объеме 66 миллионов тонн.

Министр также добавил, что большое значение в дальневосточном регионе имеет развитие малой авиации. «Отрасль, конечно, все эти годы была недофинансирована. Сожалею, коллеги из Минфина не находили возможности обеспечить необходимый приток инвестиций в региональную авиацию. Это касалось и предложений по расширению сети казенных предприятий, прежде всего на Дальнем Востоке», — отметил он. Соколов также добавил, что пока Минфин не поддерживает внутрирегиональные программы стимулирования авиаперевозок.

Он также напомнил о локализации выпуска в Свердловской области чешского 20-местного самолета L-410 для региональных перевозок. «В ближайших планах установка отечественных двигателей, авионики и других узлов для обновленной модели этого самолета», — добавил Соколов.