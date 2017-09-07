Забег по туристической тропе «Дорога в Лавру» состоится 9 сентября

Забег по туристической тропе «Дорога в Лавру» в Подмосковье стартует от стен Московского Кремля в полночь 9 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Дорога в Лавру» — первая пешеходная тропа Подмосковья, которая призвана повысить туристическую привлекательность региона и привлечь внимание к здоровому образу жизни. (...) это возрождение исторической Троицкой дороги, по которой совершали свой путь русские цари и православные паломники на молебен в святую обитель», — рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Забег стартует от «нулевого километра». Участники марафона финишируют в Сергиевом Посаде, всего им предстоит преодолеть 120 километров. В ходе соревнования планирует обновить свой же рекорд ультрамарафонец Ерохин Дмитрий, уточняется в сообщении.

13 июля сообщалось, что в Мособласти к чемпионату мира по футболу 2018 года разработают специальные пешеходные маршруты. Дорожки будут проходить через Сергиев Посад, Коломну, Клин, Истру и Дмитров. Кроме того, главные достопримечательности и музеи подмосковных городов можно будет посетить по паспорту болельщика бесплатно.

Днем ранее замглавы правительства региона Дмитрий Пестов рассказал, что до конца года в Подмосковье будет благоустроено 95 пешеходных зон и 13 скверов. На эти цели в текущем году планируется выделить 5,1 миллиарда рублей.