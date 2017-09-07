Россия
 

Забег по туристической тропе «Дорога в Лавру» состоится 9 сентября

Перейти в «Мою Ленту»

Забег по туристической тропе «Дорога в Лавру» в Подмосковье стартует от стен Московского Кремля в полночь 9 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Дорога в Лавру» — первая пешеходная тропа Подмосковья, которая призвана повысить туристическую привлекательность региона и привлечь внимание к здоровому образу жизни. (...) это возрождение исторической Троицкой дороги, по которой совершали свой путь русские цари и православные паломники на молебен в святую обитель», — рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Забег стартует от «нулевого километра». Участники марафона финишируют в Сергиевом Посаде, всего им предстоит преодолеть 120 километров. В ходе соревнования планирует обновить свой же рекорд ультрамарафонец Ерохин Дмитрий, уточняется в сообщении.

13 июля сообщалось, что в Мособласти к чемпионату мира по футболу 2018 года разработают специальные пешеходные маршруты. Дорожки будут проходить через Сергиев Посад, Коломну, Клин, Истру и Дмитров. Кроме того, главные достопримечательности и музеи подмосковных городов можно будет посетить по паспорту болельщика бесплатно.

Днем ранее замглавы правительства региона Дмитрий Пестов рассказал, что до конца года в Подмосковье будет благоустроено 95 пешеходных зон и 13 скверов. На эти цели в текущем году планируется выделить 5,1 миллиарда рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Коломне состоится благотворительный забег «Пульс добра»
К ЧМ-2018 проложат пешеходные маршруты по Подмосковью
Более 90 пешеходных зон и 13 скверов благоустроят в Подмосковье до конца года
Последние новости
Китайский миллиардер предложил Путину переименовать Дальний Восток
Полковник полиции насмерть сбил мотоциклиста на Можайском шоссе  
Канадец сделал из накопившихся за девять лет ежедневных селфи видео к свадьбе
Новый российский лоукостер начал продажу билетов
Киевский чиновник рассказал о готовности ополченцев двинуться на Ростов-на-Дону
США разрешили Южной Корее создать мегаракету
В Екатеринбурге 13 человек с битами устроили погром в торговом центре «Кит»
Другие материалы рубрики
Россия23:46 6 сентября

Салам, шайтаны!

Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
11:09Сегодня

Китайский миллиардер предложил Путину переименовать Дальний Восток

12:04Сегодня

На парковке столичного «Ашана» погиб врезавшийся в отбойник водитель

06:05Сегодня

Васильева после событий в Ивантеевке предложила вернуть в школы психологов

Россия00:02 4 сентября
Ксения Собчак

Девочки для битья

Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
11:52Сегодня

200 льготников получили деньги на новое жилье из бюджета Подмосковья

11:55Сегодня

Полковник полиции насмерть сбил мотоциклиста на Можайском шоссе  

10:26Сегодня

Путин понадеялся на выход Тиллерсона из «плохой компании»

Россия00:01 2 сентября

«Скотина, отойди от меня»

Молодые учителя о детях, школе и коллегах
11:22Сегодня

Сантехник ГБУ «Жилищник» избил москвича гаечным ключом  

09:52Сегодня

Путину подарили бамбуковую удочку

10:15Сегодня

666 человек эвакуировали из-за короткого замыкания в московской спортшколе  

Россия
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Ксения СобчакДевочки для битья
Соперничать с Путиным решаются борцы с рептилоидами и женщины-загадки
Китайский миллиардер предложил Путину переименовать Дальний Восток
На парковке столичного «Ашана» погиб врезавшийся в отбойник водитель
Остров проклятых
Отчаявшиеся наркоманы ищут спасения в ивановской глуши
200 льготников получили деньги на новое жилье из бюджета Подмосковья
Путин понадеялся на выход Тиллерсона из «плохой компании»
Все материалы
Мир
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Абэ предложил Путину вдвоем решить проблему с мирным договором
Сирия пожаловалась на бомбардировку израильских ВВС
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиБезумный Михо
Почему приезда Саакашвили боится вся Украина
Киевский чиновник рассказал о готовности ополченцев двинуться на Ростов-на-Дону
Вице-спикер Рады назвала применение ВСУ в Донбассе неконституционным
Бывшему спикеру парламента Киргизии отказали в праве избраться президентом
Молдавские военные прибыли на учения НАТО вопреки запрету президента
МИД Украины раскритиковал Германию за предложение отменить санкции против России
Госдеп оценил идею размещения миротворцев в Донбассе
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Азиатские инвесторы проигнорировали новые санкции США против России
Сбербанк посулил россиянам ставку по ипотеке ниже 10 процентов
Минстрой пообещал сократить отключения горячей воды до двух дней
Греф призвал к мягкому регулированию криптовалют
Россия и Япония отменят двойное налогообложение
«Росатом» призвал строить АЭС для борьбы с изменением климата
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
Философия пространства
АИЖК представило на ВЭФ-2017 концепцию развития Владивостокского округа
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Соколов пожаловался на нехватку денег для региональных авиаперевозок
Россия заработала 15 миллиардов долларов на экспорте транспортных услуг
Корпорация МСП и японская ROTOBO подписали меморандум о взаимопонимании
Трутнев рассказал о перспективах китайского ЦБК за миллиард долларов
Все материалы
Силовые структуры
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Захвативший отделение Ситибанка Петросян получил 12 лет лишения свободы
Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, колбаски приносящих»
Китаец попытался спрятать от таможенников два килограмма золота в ботинках
В России заочно арестовали пресс-секретаря «Правого сектора»
Все материалы
Наука и техника
Стив ДжобсСмерть неверным
Зачем Apple уничтожает привычные технологии
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Биологи нашли способ замедлить старение
Названы катастрофические последствия произошедшей солнечной вспышки
Порнография оказалась вредной для секса
Представлен преемник пистолета Макарова
Все материалы
Спорт
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
Припаркованный автомобиль стал причиной массового завала во время велогонки
Американская теннисистка испугалась мухи и упала со стула на пресс-конференции
Президент «Спортинга» назвал владельцев «Вест Хэма» братьями-дилдо
Матч отбора ЧМ-2018 переиграют спустя год из-за нечестного судьи
СМИ узнали о запрете сборной России по тяжелой атлетике участвовать в ЧМ-2017
Дебютант РФПЛ отправил в ФИФА поддельный документ из-за нежелания платить долг
Все материалы
Культура
А не то я кого-нибудь съем
Портрет каннибала и приветы из Конго и библиотеки: документальное кино в Венеции
Питер Хег«Мои лучшие идеи возникают, когда я хожу в туалет»
Питер Хёг о перевоплощении в женщину, воровстве и медитациях
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
«Игру престолов» посмотрели нелегально более миллиарда раз
Актер Дональд Сазерленд получит «Оскар» за заслуги в кино
Бриенна из «Игры престолов» поведала о сексуальной энергии дикаря Тормунда
Умер немецкий художник Арно Ринк
Все материалы
Интернет и СМИ
Гуляй, рука
Что заставило короля порно распрощаться с Brazzers и PornHub
Facebook нашел российский след в политической рекламе для американцев
Трансгендер пообещал «сногсшибательный секс» за оплату операции по смене пола
Австралийская школа по ошибке заманила учеников на порносайт
Тысячи россиян оказались жертвами криптовалютного вируса
На ручном управлении
Кто создал PornHub, Brazzers и крупнейшую порноимперию планеты
Ведущий прогноза погоды в США пустил газы в прямом эфире
Все материалы
Ценности
В гробу видали
На похоронах можно выглядеть краше покойника
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
Немцы уговорили 56-летнюю Джулианну Мур раздеться для рекламы бюстгальтеров
Эмилию Кларк из «Игры престолов» отправили бить в бубен на рынок Неаполя
Российским патриотам предложили норковые iPhone 8
Актриса Ксения Князева согласилась примерить самую необходимую женскую вещь
Дэвид Бекхэм примерил инновационные бутсы
Все материалы
Путешествия
Станислав наблюдает за затмениемСолнечный угар
Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США
Названы самые популярные у россиян турецкие курорты
Новый российский лоукостер начал продажу билетов
Авиакомпания отказала в перелете британской туристке с раздвоением личности
Раздевшегося туриста задержали в центре Львова
Авиаэксперт раскрыл подробности отмены обязательных бумажных посадочных
ОАЭ откроют собственный Лувр в ноябре
Все материалы
Из жизни
Греби отсюда
7 странных способов дойти до точки
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Канадец сделал из накопившихся за девять лет ежедневных селфи видео к свадьбе
Швейцарская компания изобрела новый тип шоколада
Глава Virgin Group спрятался от урагана «Ирма» в винный погреб
Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии
Все материалы
Самые популярные машины в кино
Автомобили, у которых было больше ролей, чем у Роберта Де Ниро
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Тест: когда в нашей жизни появились спидкамеры и ОСАГО
Угадай, в каком году в России начали травить штрафами и камерами
Культовые тачки знаменитых людей
Легендарные автомобили легендарных личностей и их цены
1000-сильный гиперкар Mercedes-AMG: вид с места водителя
Раскрыта внешность самого большого вседорожника BMW
Дизайн следующего Kia pro_cee'd показали во всех деталях
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы