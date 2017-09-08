Семь человек пострадали при обрушении стены кинотеатра в Балашихе

Семь человек, в том числе ребенок, пострадали при обрушении стены кинотеатра в подмосковной Балашихе. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил «Ленте.ру» осведомленный источник в министерстве здравоохранения Московской области.

По его словам, двух человек госпитализировали, остальные оставлены на амбулаторном лечении. При этом подмосковный главк МЧС сообщил о трех пострадавших, а Telegram-канал паблика Mash — о восьми.

На сайте ведомства также уточняется, что информация об обрушении стены в здании бывшего кинотеатра «Союз» на улице Фадеева поступила в 11:17. В настоящее время на месте работают 42 человека и 13 единиц техники.

По предварительным данным, причиной обрушения стала ветхость строения. Дальнейшая информация уточняется.