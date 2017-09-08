Забег в честь Брюса Ли состоится в подмосковной Рузе

Несколько сотен человек примут участие в «Бойцовском забеге» в Рузском городском округе 24 сентября. Об этом сообщает сайт правительства Московской области со ссылкой на главу местной администрации Максима Тарханова.

Мероприятие, направленное на развитие массового спорта, пройдет на территории парка «Городок». «Забег будет посвящен легендарному мастеру боевых искусств — Брюсу Ли», — уточнил Тарханов.

По его словам, он также планирует принять участие в акции.

В настоящий момент подано около 100 заявок, на старт выйдут около 300 человек. Дети пробегут один километр, взрослые могут выбрать дистанции в 3,5 и 10 километров. Трассы проходят вверх по течению реки Руза, по улице Приречной, Дмитровская, уточнил чиновник.

Накануне сообщалось, что в полночь 9 сентября от стен Московского Кремля стартует забег по туристической тропе «Дорога в Лавру» в Подмосковье. Участники марафона финишируют в Сергиевом Посаде, всего им предстоит преодолеть 120 километров.