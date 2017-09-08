Facebook запустит аналог Tinder

Социальная сеть Facebook тестирует функцию, с помощью которой пользователи, находящиеся друг у друга в друзьях, могут встретиться в реальной жизни. На это обратил внимание журналист издания Motherboard.

Судя по описанию корреспондента, новая функция работает следующим образом: соцсеть предлагает выделить из списка друзей, с кем хотелось бы увидеться. Общение начнется только в том случае, если выбор окажется взаимным, до этого любые ответы являются приватными.

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Беседа по обоюдному согласию напоминает основную функцию сервиса для онлайн-знакомств Tinder. Сам Facebook называет нововведение «новым способом встретиться».

В августе один из крупнейших сервисов онлайн-знакомств OkCupid начал активную борьбу с любителями отправить незнакомцу снимок своих половых органов. В компании признались, что подобное поведение некоторых юзеров действительно является большой проблемой для сервиса, и предупредил о блокировке аккаунтов в случае отправки слишком откровенных фото.