Турки пожаловались управдому на расхаживающую по своей квартире в шортах соседку

Жители одного из домов в столице Турции Анкаре пожаловались управдому на то, что их соседка по подъезду расхаживает в шортах по своей квартире. Об этом сообщает газета Hürriyet Daily News.

Недовольные жильцы, в частности, потребовали, чтобы женщина плотно задергивала шторы.

Сама она заявила, что уже год проживает в этой квартире, и все это время соседи, а также рабочие из здания напротив постоянно следят за ней и оскорбляют в соцсетях. Управдом посоветовал ей плотно занавешивать окна «ради ее же собственной безопасности». Как отмечается, женщина — учительница английского языка.

Ношение турчанками короткой одежды часто вызывает возмущение граждан, придерживающихся консервативных взглядов. Так, в сентябре 2016 года пассажир стамбульского автобуса ударил по лицу женщину, на которой были шорты. Пострадавшая подала иск, мужчину задержали, однако впоследствии выпустили. После того как в обществе поднялась волна недовольства, обидчика вновь задержали. 7 сентября этого года его приговорили к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения.