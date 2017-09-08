СМИ сообщили об обыске у чиновника Минкавказа по делу о незаконной миграции

Сотрудники МВД провели обыск в московской квартире чиновника министерства по делам Северного Кавказа по делу о незаконной миграции граждан Китая. Об этом в пятницу, 8 сентября, информированный источник сообщил «Интерфаксу».

По словам собеседника агентства, следственные мероприятия проходили у замглавы департамента стратегического развития министерства Ренольда Рубинова. Источник отмечает, что главное следственное управление московского главка МВД в 2015 году возбудило уголовное дело об организации незаконной миграции граждан Китая на нескольких предприятиях в Юго-Восточном округе столицы. Подозреваемым по делу проходит отец чиновника Богдан Рубинов.

11 августа Следственный комитет России (СКР) сообщил о предъявлении обвинения бывшей начальнице отдела Федеральной миграционной службы (ФМС) России по Магаданской области в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, женщина с апреля 2010 года по декабрь 2015 года похитила денежные средства фонда оплаты труда на общую сумму более 15 миллионов рублей. Она делала это под видом выплат премий и материальной помощи подчиненным, используя свое служебное положение и подложные документы, а также злоупотребляла доверием сотрудников.