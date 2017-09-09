Минобороны РФ назвало сведения Германии о российских учениях «взятыми с потолка»

Минобороны России опровергло заявления главы оборонного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах российских военных, якобы привлекаемых на учения «Запад-2017». Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

По его словам, в министерстве обороны «удивлены» словами фон дер Ляйен, «публично оперирующей взятыми с потолка цифрами».

«Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению "Запад-2017" российских войск», — отметил Конашенков.

Он подчеркнул, что подробные сведения о маневрах предоставлялись Берлину, а также «непосредственно военному атташе при посольстве Германии в Москве».

Глава немецкого оборонного ведомства ранее сообщила, что в учениях примут участие намного больше российских солдат, чем было заявлено. По ее словам, речь идет о 100 тысячах военных, вместо обещанных 12,7 тысячи. Фон дер Ляйен назвала это «еще одной демонстрацией Россией своей силы и возможностей».

Совместные маневры России и Белоруссии «Запад-2017» состоятся с 14 по 20 сентября. Подобные учения проводятся Москвой и Минском на регулярной основе. В этом году в них примут участие до 13 тысяч военнослужащих.