Кандидата в депутаты гордумы в Чите задержали на избирательном участке

В Чите полицейские задержали кандидата в депутаты городской думы Сергея Королькова якобы из-за того, что он находился на избирательном участке. Об этом сообщает «Забмедиа» в воскресенье, 10 сентября.

По словам Королькова, правоохранители проинформировали его о том, что кандидат не может присутствовать на избирательном участке. «Это ерунда какая-то. С меня взяли объяснения и отпустили. Сейчас я в офисе, но скоро опять поеду на участок», — рассказал он.

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В краевом избиркоме изданию сообщили, что закон не запрещает кандидатам находиться на участках.

Корольков участвует в довыборах в гордуму Читы по Октябрьскому округу.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторах, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.