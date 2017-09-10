В Саратове объяснили информацию о принуждении к голосованию

В областной избирательной комиссии Саратовской области опровергли информацию о принуждении к голосованию студентов Саратовского государственного аграрного университета, отмечает РИА Новости.

В облизбиркоме также опровергли слухи о вбросе бюллетеней на избирательном участке в городе Энгельсе в ходе выборов губернатора региона. После проверки эта информация оказалась ложной

По данным избиркома, декан одного из факультетов СГАУ «проявил гражданскую активность, организовал обзвон студентов с приглашением проявить свою гражданскую позицию, прийти на выборы и проголосовать».

«Секретарь избирательной комиссии Саратовской области… сообщил, что лично связывался со студентами, их родственниками: на выборы их приглашали, агитацию никто не проводил. Вместе с тем особо было отмечено, что призыв принять участие в голосовании не запрещен избирательным законодательством», — отметили в облизбиркоме.

Относительно сообщения члена участковой комиссии с правом совещательного голоса Алексея Бондаренко, заявившего об обнаружении в процессе голосования на УИК №1787 «карусели» и пачки вброшенных бюллетеней, проверку проводил председатель территориального избиркома Энгельсского района.

«Предположение о вбросе было высказано им исходя из перемещений одного из избирателей, который в поисках своего избирательного участка переходил от одного участка к другому в пределах одного здания. Проверка проводилась с участием правоохранительных органов, которые также подтвердили, что оснований для признания попытки вброса не было», — отметили в облизбиркоме.

На выборах губернатора Саратовской области зарегистрированы в качестве кандидатов врио губернатора области Валерий Радаев от «Единой России», экс-депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, член координационного совета реготделения ЛДПР Станислав Денисенко и главный инженер текстильной фабрики Лидия Паринова от партии «Патриоты России». В ходе выборов в областную думу на пять лет будут избраны 22 одномандатника и 23 депутата по партийным спискам.