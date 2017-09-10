Зюганов отчитался о проникновении коммунистов в Сибирь и Дальний Восток

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ укрепила свои позиции по предварительным итогам единого дня голосования в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил лидер партии Геннадий Зюганов, передает РИА Новости.

«Считаем, что мы серьезно укрепили свои позиции на Дальнем Востоке, в дальневосточном регионе. Укрепили позиции в Сибири. В целом наша команда отработала честно, достойно», — отметил Зюганов.

Лидер КПРФ поделился мнением, что выборы проходили в неудобное для избирателей время.

«В результате три четверти избирателей в крупных городах проигнорировали эти выборы», — заметил Зюганов, подчеркнув, что «нарушений по-прежнему немало».

Выборы разного уровня проходили в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбирали глав регионов, в шести избирали региональные парламенты.