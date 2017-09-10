Охранявшие выборы полицейские успели проголосовать

Охранявшие общественный порядок на избирательных участках полицейские проголосовали на муниципальных выборах, сообщают РИА Новости.

«Важно и то, что сотрудники органов внутренних дел, задействованные на избирательных участках, смогли по месту нахождения исполнить свой гражданский долг и проголосовать», — рассказали источники агентства.

По данным МВД, в день выборов порядок на избирательных участках в 82 субъектах России поддерживали 90 тысяч сотрудников органов внутренних дел, около 10 тысяч работников частных охранных организаций, более 19 тысяч представителей добровольных народных дружин и свыше 2 тысяч казаков.

МВД России продолжает работу по обеспечению правопорядка и безопасности после закрытия избирательных участков и до окончания подсчета голосов.