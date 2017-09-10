Минобороны отчиталось о голосовании военных

Статс-секретарь министерства обороны России Николай Панков сообщил, что более 95 процентов военнослужащих Восточного военного округа, зарегистрированные в качестве избирателей, приняли участие в выборах. Его слова приводит ТАСС.

«По состоянию на 16:00 по московскому времени полностью завершено голосование в Восточном военном округе, который охватывает значительную часть территории нашей страны. По предварительным данным, в голосовании там приняло участие более 95 процентов военнослужащих, включенных в списки избирателей», — отметил он.

В Центральном военном округе явка избирателей на данный момент составляет около 90 процентов, в Западном и Южном военных округах — более 80 процентов.

«Голосование на выборах в Вооруженных силах Российской Федерации проходит организованно», — подчеркнул Панков.

Командующие войсками военных округов и родов войск во взаимодействии с правоохранительными органами приняли меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения выборов.