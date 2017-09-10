Медведев припомнил избранным губернаторам их обещания

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил вновь избранных губернаторов и депутатов, что предвыборные обещания необходимо исполнять. Его слова в воскресенье, 10 сентября, передает ТАСС.

«Единым днем голосования не завершается наша работа, а только начинается, эта работа должна продолжаться круглый год и практически без остановок», — сказал Медведев.

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Кроме того, он подчеркнул, что реализация всех проектов «Единой России» (ЕР), в том числе затрагивающих образование и здравоохранение, будет продолжена в регионах после выборов. «Именно на это обращают внимание избиратели, и именно это, скажем откровенно, добавляет популярности нашим кандидатам», — сказал Медведев на селекторном совещании с избирательными штабами региональных отделений ЕР, передает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев, который также является председателем «Единой России», приехал в штаб партии, чтобы подвести итоги единого дня голосования. Он отметил, что выборы состоялись на высоком уровне.

По итогам голосования, прошедшего 10 сентября, будут замещены два вакантных мандата в Государственной думе, избраны главы 16 регионов и депутаты шести региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов РФ во всех 16 регионах.