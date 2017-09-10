Северокорейские пограничники задержали российскую «Надежду»

Северокорейские пограничники утром в воскресенье, 10 сентября, задержали российскую яхту «Надежда», шедшую на международную регату из Владивостока. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь яхт-клуба «Семь футов» Яна Коноплицкая.

Инцидент произошел около 11 утра по владивостокскому времени (4:00 мск). Спустя два часа 40 минут судно было отпущено. Как сообщили агентству в представительстве МИД во Владивостоке, оно следует прежним курсом.

В морском спасательно-координационном центре Владивостока «Интерфаксу» сообщили, что яхта сигнал бедствия не подавала. О причинах задержания информации нет.

Согласно информации на сайте яхт-клуба, экипаж «Надежды» состоит из двух человек.