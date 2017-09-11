МИД ФРГ назвал перемирие в Донбассе залогом для отмены антироссийских санкций

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что отмена антироссийских санкций может начаться после установления перемирия в Донбассе. Об этом он сообщил во время выступления на мероприятии, организованном газетой Handelsblatt, передает ТАСС.

При этом дипломат указал, что полная отмена санкций пока невозможна. «Мы шаг за шагом принимали решения о санкциях, мы будем их так же постепенно отменять», — отметил он.

Также Габриэль полагает, что после установления перемирия и отправки миссии ООН в Донбасс к постепенному снятию санкций присоединятся и США. «Я думаю, если мы добьемся перемирия, то найдем готовность со стороны США по вопросу отмены первых санкций», — сказал министр.

5 сентября Габриэль заявил, что размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон в Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций. «Если бы у нас получилось с "голубыми касками", то это стало бы первым значительным шагом к отмене ограничительных мер против Москвы», — сказал глава немецкого МИД, добавив, что в этом случае мог бы начаться «новый этап политики разрядки» с Россией.

Это заявление вызвало негативную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал на то, что «подобные сигналы очень вредны», а слова Габриэля можно рассматривать «как заигрывание с Кремлем».