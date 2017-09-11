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Президент Азербайджана помиловал российско-израильского блогера Лапшина

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Александр Лапшин
Александр Лапшин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал блогера Александра Лапшина, приговоренного к трем годам лишения свободы. Указ о помиловании опубликован в понедельник, 11 сентября, на сайте главы республики.

«Освободить от отбывания наказания Лапшина Александр Валерьевича, 1976 года рождения, гражданина Государства Израиль, осужденного Бакинским судом по тяжким преступлениям 20 июля 2017-го к лишению свободы», — говорится в тексте документа.

В апреле 2011 года и октябре 2012 года Лапшин посещал непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, после чего Баку внес его в черный список. Он смог въехать на территорию государства через Грузию по украинскому паспорту. Лапшин был задержан в Минске в конце 2016 года и выдан белорусскими властями Азербайджану.

Гражданину России и Израиля были предъявлены обвинения в «открытых призывах, направленных против государства» и незаконном пересечении государственной границы.

Нагорно-Карабахская Республика (НКР) провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Азербайджан, в состав которого контролируемые НКР земли входили в советское время, пытался вернуть регион под свой контроль, однако потерпел неудачу.

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