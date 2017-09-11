Следователи задержали владельца рухнувшего в Балашихе кинотеатра

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали собственника здания бывшего кинотеатра «Союз», рухнувшего на улице Фадеева в подмосковной Балашихе. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления ведомства Варвара Заева.

По ее словам, первоначально установлено, что обрушение произошло во время реконструкции. «По версии следствия, владелец здания грубо проигнорировал требования элементарных правил безопасности и дал соответствующие указания осуществлявшим работы гражданам. Это привело к обрушению здания и причинению вреда гражданам, в том числе несовершеннолетнему», — отметила Заева.

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Она уточнила, что следствие намерено ходатайствовать об аресте собственника. Кроме того, устанавливаются личности других причастных к данному происшествию граждан. По словам источника в правоохранительных органах, задержанный — 39-летний предприниматель из подмосковного города Электросталь.

Обрушение бывшего кинотеатра «Союз» произошло 8 сентября около 11:00. Травмы получили пять человек, в том числе несовершеннолетний — он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, врачи также выявили у него множественные переломы конечностей.

В настоящее время мальчик переведен для лечения в Москву. Кроме него, в больницы были доставлены двое взрослых — их состояние врачи расценивают как удовлетворительное. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).