Американец принес в жертву урагану банку газировки

Житель Орландо (штат Флорида, США) опубликовал в Twitter фотографию, где он стоит на коленях и протягивает в небо банку Pepsi, пытаясь таким образом отогнать ураган «Ирма».

Пост набрал более 103 тысяч ретвитов и 353 тысячи лайков.

— rusev with a gun (@SUPLEXClTYBITCH) 10 сентября 2017, 19:39

«Ирма, пожалуйста, прими эту жертву», — подписал американец снимок.

В комментариях пользователи догадались, что в фото содержится отсылка к рекламному ролику Pepsi с участием Кендалл Дженнер, который раскритиковали за демонстрацию «веселого» митинга и решение уладить конфликт между полицейскими и протестующими с помощью банки газировки.

Некоторые юзеры предложили американцу добавить на снимок саму Дженнер, чтобы его мольбы были услышаны.

Многие предположили, что трюк может не сработать и стоит предложить урагану Coca-Cola или шоколадный батончик.

В воскресенье, 10 сентября, полиция американского штата Флорида поспешила остановить местных жителей от массового отстреливания урагана «Ирма». Американцев предупредили, что таким образом невозможно остановить стихию, но зато это может усугубить ситуацию.