Изнасиловавший девушку в день освобождения из тюрьмы мужчина получил новый срок

В Саратовской области суд приговорил 36-летнего кубанца к четырем годам колонии строгого режима за изнасилование (часть 1 статьи 131 УК) и незаконное проникновение в жилище (часть 1 статьи 139 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в понедельник, 11 сентября.

По данным следствия, 23 июня подсудимый освободился из колонии, где он сидел за причинение вреда здоровью человеку, и распивал спиртное в компании знакомых во дворе жилого дома в городе Пугачеве.

В этой компании также была 26-летняя потерпевшая. Когда она ушла домой спать, мужчина, сломав дверной замок, незаконно проник в квартиру девушки и изнасиловал ее.

28 июня сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношение 33-летней москвички, которую заподозрили в убийстве подруги в первый же день после освобождения из мест лишения свободы. Женщина, по данным СКР, дважды ударила потерпевшую ножом в грудь из-за ссоры во время совместного застолья. В колонии она отбывала срок за хранение наркотиков.