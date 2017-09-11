В результате атаки боевиков ИГ на Синае погибли 18 полицейских

В результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) на колонну сил безопасности в Египте погибли 18 полицейских. Об этом сообщает Reuters.

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Машины с сотрудниками правоохранительных органов двигались в окрестностях города Ариш — столицы провинции Северный Синай. Боевики подорвали фугас и уничтожили три бронемашины. После этого между исламистами и полицейскими начался бой.

В результате перестрелки ранения получили несколько военнослужащих, в том числе бригадный генерал, находившийся в одной из машин — взрывом ему оторвало ногу. Среди пострадавших — четыре медика, которые пытались оказать помощь раненным.

1 июля сообщалось, что в результате одновременного нападения боевиков на пять блок-постов в провинции Северный Синай погибли 70 египетских военнослужащих. Ответственность за атаки взяла на себя действующая в провинции террористическая группировка «Вилайят Синай», которая связана с ИГ.