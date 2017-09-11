Жириновский пообещал «закопать» КПРФ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о начале кампании против КПРФ и лично лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 11 сентября.

По словам Жириновского, ранее КПРФ организовала кампанию против либерал-демократов, назвав ее «Жириновщина». «Теперь мы будем вести пропаганду "Зюгановщина" по всей стране, самую такую хорошо сбалансированную антикоммунистическую пропаганду. Мы поможем Зюганову и КПРФ закопать, и его самого», — сказал политик.

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Он добавил, что на такие действия его подвигло в том числе то, что Зюганов использовал «личные выпады».

Зюганов, в свою очередь, связывает заявление Жириновского с «провалом» либерал-демократов на прошедших выборах, и подчеркивает, что такая пропаганда велась всегда. «Вы слышали его выступления, которые были за гранью всего возможного. Сейчас он сгоряча не знает, на ком отыграться. Провалил выборную кампанию, столько денег угробил», — сказал он.

18 мая лидер КПРФ назвал «жириновщину» в числе трех явлений, являющихся главными внутренними угрозами для России.

15 марта Геннадий Зюганов раскритиковал действия Жириновского во время пленарного заседания Госдумы. Лидер либерал-демократов вывел из зала всех представителей фракции после того, как вице-спикер Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить его высказывания. Тогда же он пообещал, что «въедет в Кремль» и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.