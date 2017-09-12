СБУ заявила о раскрытии сети российской разведки в Харьковской области

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о раскрытии сети российской военной разведки в Харьковской области. Такое сообщение во вторник, 12 сентября, было опубликовано на сайте СБУ.

«Сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные "визиты" вожака группы в Россию для получения заданий. Правоохранители задержали организатора сети после получения тайных данных относительно военных разработок в рамках государственного оборонного заказа», — говорится в пресс-релизе.

Материалы по теме Разведка сбоем Как спецслужбы республик бывшего СССР работают против России Про придурков и людей Как украинские политики «раскрыли» теракт в Брюсселе

В СБУ также утверждают, что обнаружили у одного из членов сети тайник с оружием и боеприпасами для совершения диверсий.

В августе СБУ информировала, что перекрыла канал поставок из России некачественных комплектующих для протезирования, в том числе для участников АТО (антитеррористическая операция — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе).

Ранее глава СБУ Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в том, что те в провокационных целях заманивают бывших участников АТО на работу в Россию.

Украинские официальные лица регулярно приписывают руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Киева опровергают, указывая на отсутствие доказательств.