ФАС спросит с Росрыболовства за дорогие морепродукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России просит Росрыболовство предоставить информацию о завышении цен на дальневосточные морепродукты. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ФАС.

В частности, запрошен перечень видов продукции и данные о росте цен на нее. Поясняется, что таким образом антимонопольное ведомство решило проверить информацию, озвученную во время Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), проходившего 6-7 сентября.

«Если Росрыболовство располагает дополнительной информацией, которая может быть полезна, мы просим предоставить имеющиеся данные для их учета и принятия соответствующих мер антимонопольного реагирования», — сказал замруководителя антимонопольной службы Рачик Петросян.

В ФАС приводят данные Минсельхоза о формировании стоимости рыбы: от 20 до 30 процентов розничной цены приходится на посредническое звено, порядка 15 процентов составляет торговая надбавка. По мнению министерства, снизить стоимость дальневосточной рыбной продукции возможно за счет изменения тарифов на железнодорожные перевозки, ввода новых рыбоперерабатывающих мощностей, оптово-распределительного центра и транспортно-логистического комплекса на Дальнем Востоке.

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Соответствующие предложения, сформированные по итогам участия в рабочей группе по развитию рыбохозяйственного комплекса, в августе были направлены в администрацию президента России.

В августе во время встречи с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли ДФО премьер-министр Дмитрий Медведев поручил наладить поставки дальневосточной рыбы во все регионы России.