Медведев поручил наладить поставки дальневосточной рыбы по всей России

Добываемая на Дальнем Востоке России рыба должна появиться во всех регионах страны. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли ДФО, передает «Интерфакс».

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Глава правительства также потребовал не допустить резких скачков цен на данную продукцию, и поручил следить за динамикой цен на нее. При этом Медведев отметил, что около 80 процентов рыбы и морепродуктов на столах россиян сегодня —

отечественного производства. «Ситуация весьма сильно отличается от того, что мы имели 10-15 лет назад», — заявил он.

30 июня глава «Росрыболовства» Илья Шестаков заявил, что аквакультура востребована среди предпринимателей и инвесторов. По его мнению, со временем рыбная продукция сможет конкурировать с мясом и птицей.

9 марта Шестаков предположил, что к 2030 году Россия удвоит производство аквакультурной черной икры. По его словам, все необходимо для выполнения этой задачи есть. «Что касается России, то, ориентировочно, мы можем нарастить производство к текущему уровню в 1,5-2 раза к 2030 году, с тем чтобы эта продукция была востребована. Задача есть, все необходимое есть, и интерес у инвесторов», — сказал он.