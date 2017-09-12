Около пяти тысяч тонн рыбы планируют вырастить в Подмосковье до конца года

Около пяти тысяч тонн рыбы планируется вырастить в Подмосковье до конца года, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 12 сентября.

Он отметил, что в Мособласти разводят сиговые и карповые разновидности рыбы. Активней всего аквакультурами занимаются в Ногинском, Щелковском и Солнечногорском районах, а также в Егорьевске и Коломне.

2 августа Разин заявил, что объем производства товарной рыбы в Подмосковье планируется увеличить до семи тысяч тонн к 2020 году. По его словам, в настоящее время в регионе на стадии строительства находится четыре новых аквафермы, в планах строительство еще пяти.

В конце июня глава «Росрыболовства» Илья Шестаков заявил, что аквакультура востребована среди предпринимателей и инвесторов. По его мнению, со временем рыбная продукция сможет конкурировать с мясом и птицей.

Всего на территории Мособласти сейчас действует 14 рыбоводческих предприятий.

