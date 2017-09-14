Наука и техника
 

Некрасивые мужчины оказались половыми гигантами

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Ученые из Университета штата Флорида выяснили, что брак будет крепким, если женщина встречается с некрасивым мужчиной. При этом одним из факторов, влияющих на продолжительность отношений, является высокая сексуальная активность представителя сильного пола. Статья специалистов опубликована в журнале Body Image, сообщает Esquire UK.

В исследовании приняли участие 113 молодых пар в возрасте 20 лет, проживающих в Далласе в Техасе. Каждый человек был сфотографирован, после чего оценивалась привлекательность его лица и тела. Ученые также определили, как часто добровольцы сидели на диете, стремясь оставаться в хорошей форме. С этим показателем связан высокий риск расстройства питания, депрессии, неудовлетворенности участника собой и, как следствие, личной жизнью.

Оказалось, что, если женщина встречается с красивым мужчиной, то она чаще сидит на диете. В результате такие браки распадаются чаще. С другой стороны, если муж менее привлекателен, то пара более счастлива. Показано, что в этом случае на семейные отношения положительно влияет высокая сексуальная активность, ухаживания со стороны представителя сильного пола, а также помощь в домашних делах.

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