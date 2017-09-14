В Дубае появится плавучая Венеция

В Дубае построят отель — плавучую копию Венеции. Как сообщает The Telegraph, в расположенном на искусственном острове городе будут знаменитые каналы с гондолами, привезенными из Италии, дорожки и мосты, а также собственная площадь Святого Марка.

Гостиница будет размещаться на четырех уровнях и располагать 414 номерами, 180 из них будут находиться под водой. Там же будут открыты 3 из 12 доступных в комплексе ресторанов и баров. На плавучем курорте одновременно смогут разместиться до трех тысяч гостей. В комплексе будут работать причалы для лодок и гидросамолетов, а также вертолетная площадка.

Авторы проекта обещают также 12 пляжей и 370 квадратных метров коралловых рифов, на которые можно будет полюбоваться в водах у курорта.

Стоимость проекта оценивается в 681 миллион долларов. Ожидается, что курорт примет первых гостей в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в сентябре стоимость путевок из России в Дубай рухнула практически на треть. Средняя стоимость тура составила 88,2 тысячи рублей на двоих человек на 10 дней.