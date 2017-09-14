Друзей в соцсетях назвали опасными для здоровья

Исследователи из колорадского университета Региса раскрыли негативное влияние Facebook на здоровье пользователей социальной сети. Об этом сообщает The Independent.

По словам ученых, количество «друзей» в соцсети прямо пропорционально росту проблем со здоровьем, в частности увеличения случаев острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей. В зоне риска оказываются юзеры, испытывающие тревогу во время пользования социальной сети. Зачастую чувство беспокойства вызывают непрочитанные сообщения, их игнорирование и отказ в запросе на «дружбу».

Отмечается, что в то же время количество потраченного на Facebook времени никак не связано с плохим здоровьем.

Ради исследования ученые опросили 89 студентов и проанализировали состояние их здоровья, а также поведение в Facebook. В течение 10 недель молодые люди находились под бдительным наблюдением специалистов, которые следили за любым проявлением респираторных инфекций.

Как подчеркнул автор исследования Джей Камписи (Jay Campisi), если человек хочет поправить свое здоровье или почувствовать себя счастливым, то смотреть в экран смартфона — не самый лучший способ.