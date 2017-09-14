Полсотни людей погибло при двойном теракте в Ираке

При двойном теракте, произошедшем на юге Ирака в провинции Ди-Кар, погибло 50 человек, еще 87 пострадали. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, передает в четверг, 14 сентября, IraqiNews.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как уточняет издание, ранее в четверг боевики в военной форме проникли в придорожное кафе и открыли беспорядочный огонь по посетителям. Затем они сели в разные машины и направились к контрольно-пропускному пункту на границе между провинциями Ди-Кар и Мутанна — там они подорвали один из автомобилей.

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RT добавляет, что террористов было трое или четверо. Двое из них погибли во взорванной машине на КПП. Телеканал также отмечает, что большинство жертв могут оказаться паломниками.

В июне при двойном теракте в Ираке погибли 34 человека. Тогда террористка-смертница взорвала себя в самом центре толпы на базаре в городе Масаюб к югу от Багдада.

5 апреля в результате атаки боевиков ИГ в иракском городе Тикрит 31 человек был убит и 40 получили ранения. Группа террористов состояла из 10 человек. Они были переодеты в форму стражей порядка и передвигались на полицейских машинах. Это позволило им беспрепятственно проникнуть в город и совершить нападение на один из блокпостов, а также на дом главы антитеррористического центра. Он был убит вместе со своей семьей.