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Полсотни людей погибло при двойном теракте в Ираке

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Архивное фото
Архивное фото

При двойном теракте, произошедшем на юге Ирака в провинции Ди-Кар, погибло 50 человек, еще 87 пострадали. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, передает в четверг, 14 сентября, IraqiNews.

Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как уточняет издание, ранее в четверг боевики в военной форме проникли в придорожное кафе и открыли беспорядочный огонь по посетителям. Затем они сели в разные машины и направились к контрольно-пропускному пункту на границе между провинциями Ди-Кар и Мутанна — там они подорвали один из автомобилей.

RT добавляет, что террористов было трое или четверо. Двое из них погибли во взорванной машине на КПП. Телеканал также отмечает, что большинство жертв могут оказаться паломниками.

В июне при двойном теракте в Ираке погибли 34 человека. Тогда террористка-смертница взорвала себя в самом центре толпы на базаре в городе Масаюб к югу от Багдада.

5 апреля в результате атаки боевиков ИГ в иракском городе Тикрит 31 человек был убит и 40 получили ранения. Группа террористов состояла из 10 человек. Они были переодеты в форму стражей порядка и передвигались на полицейских машинах. Это позволило им беспрепятственно проникнуть в город и совершить нападение на один из блокпостов, а также на дом главы антитеррористического центра. Он был убит вместе со своей семьей.

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