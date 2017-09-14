Депутат Рады выставил на продажу свой особняк в Крыму

Депутат Верховной Рады, бывший представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын продает один из своих особняков на полуострове. Об этом сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 14 сентября, крымский общественный деятель Александр Талипов.

«Член фракции "Блока Петра Порошенко" — депутат Верховной Рады Украины Сергей Куницын официально признал российский Крым и верховенство российского закона на территории Крыма. Депутат оформил все свое имущество по российскому законодательству, получил российские документы и выставил один из особняков на продажу за российские рубли», — написал Талипов.

Пост он сопроводил фото объявления о продаже дома за один миллион условных единиц. В самой записи отмечается, что цена особняка составляет 66 миллионов рублей.

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В ноябре 2016-го сообщалось, что ряд сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и внешней разведки (СВР), а также бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей владеют дорогостоящей недвижимостью в Большой Ялте.

В октябре того же года депутат Рады Сергей Лещенко заявил, что генеральный прокурор страны Юрий Луценко владеет квартирой в Ялте, которая записана на бывшего бухгалтера его фирмы. «Кроме дома в Киеве, у бухгалтера Луценко из села оказалась еще одна недвижимость — в Крыму. Это квартира в Ялте площадью 145 [квадратных] метров, которая недавно была выставлена на продажу за миллион долларов», — рассказал парламентарий.

По словам Лещенко, Луценко приобрел и оформил на подставных лиц огромных размеров дорогую недвижимость, не имея для этого легальных доходов.