Пилот теплового аэростата предстанет перед судом за полет над военным аэродромом

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пилота теплового аэростата, катавшего людей над военным аэродромом. Дело направлено в суд. Об этом в четверг, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, пилот создал в интернете свой сайт, где предлагал жителям региона экскурсионные полеты на воздушном шаре. В конце 2016 года с ним связалась семейная пара из Тамбова и выразила желание прокатиться.

Пилот передал в компетентный орган план полета с указанием маршрута и точкой посадки, в который внес ложные сведения о получении разрешения из диспетчерской службы аэродрома в Тамбове. В феврале того же года он совершил полет над городом, взяв с пассажиров воздушного шара вознаграждение в размере 16 тысяч рублей.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, воздушная экскурсия помешала военным летчикам осуществлять плановые полеты. Одному из них пришлось прервать посадку и уйти на второй круг в опасной близости от шара.

После инцидента в отношении пилота было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

