Американка обвинила Starbucks в гибели своей собаки

Жительница американского города Денвер (штат Колорадо) обратилась в суд с иском к сети кофеен Starbucks. Она обвиняет компанию в гибели своей собаки, а также получении тяжелых ожогов. Об этом сообщает телеканал CBS News.

В сентябре 2015 года Дианна Салас-Солано (Deanna Solas-Solando) на машине подъехала к окошку кофейни, где купила чай. По словам женщины, бариста протянул ей стакан без специального держателя и с плохо закрытой крышкой.

В результате она обожгла пальцы и пролила чай себе на живот и бедро. От полученных ожогов женщина закричала. К ней на колени бросилась собака. Животное задело стакан и опрокинуло на себя оставшийся напиток.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, собака умерла в ветеринарной клинике. Ее хозяйка также оказалась в больнице, где ей диагностировали ожог второй степени двух процентов поверхности тела. В ходе лечения женщине потребовалась пересадка кожи.

В компании Starbucks вину сотрудника отрицают. По словам представителей сети кофеен, у них в распоряжении есть видео, доказывающее их правоту. Его готовы предоставить на первом судебном слушании.