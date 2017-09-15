СБУ обвинила Россию в подкупе пенсионеров за 150 гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об организованной в Киеве акции протеста «фейковых» родственников участников АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе), которую профинансировали «российские спецслужбы». Сообщение об этом размещено на сайте СБУ.

«Российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого​​ Собрания матерей участников АТО», — указывается в сообщении. Мероприятие подготовили «подконтрольные российским спецслужбам лица», отметили в СБУ.

Также говорится, что для массовки за 150 гривен (менее 330 рублей) были наняты около 250 пенсионеров и студентов, которым и предстояло сыграть роль родственников участников АТО.

«Очередная попытка создать картинку фейкового недовольства украинской властью для российских СМИ оказалась неудачной», — похвастались в СБУ.