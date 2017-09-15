Гитарист Styx сыграл для станции Cassini прощальную песню

Гитарист и один из вокалистов рок-группы Styx Томми Шоу исполнил песню Radio Silence в честь станции Cassini. Музыкант записал это на видео, которое опубликовал на YouTube.

Шоу появился в кадре в футболке НАСА. «Если кто и понимает ценность длительного, успешного путешествия, то это Styx», — отметил он.

«Твое путешествие подходит к концу, и мы хотели подарить тебе музыку для последней поездки», — добавил музыкант.

Композиция получила название Radio Silence. Трек вошел в альбом Styx под названием The Mission, релиз которого состоялся 16 июня.

Cassini — одна из самых успешных миссий НАСА. Основная цель проекта заключалась в изучении Сатурна, его колец и спутников. Станция, запущенная 15 октября 1997 года с мыса Канаверал, вышла на орбиту газового гиганта через семь лет, 1 июля 2004-го. Уничтожение Cassini запланировано на 15 сентября 2017 года — станция утонет в атмосфере газового гиганта.