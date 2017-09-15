Европейцам предложили китайские кеды Hui Li

Китайская обувная марка Hui Li, известная также как Warrior, перевыпустила для Западной Европы свою классическую модель кед, использовавшуюся китайскими спортсменами в 1960-1980-е годы. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает HighSnobiety.

Модель WOS33 (Warrior Ordinary Streetwear 33) доступна в красно-белом или красно-синем цвете по цене 70 евро за пару. Число 33 было выбрано для названия, так как считается в Китае счастливым. О возможных поставках обуви в Россию не сообщается.

Марка Hui Li (за пределами Китая известна как Warrior) основана в Шанхае в 1930-е годы. Кеды под этим брендом пользовались особой популярностью во времена Культурной революции и считались обувью для рабочего класса. В настоящее время бренд принадлежит химической компании Shanghai Huayi, выпускающей под ним также автомобильные покрышки (совместно с французской корпорацией Michelin.

В 2016 году российские дизайнеры возродили производство легендарных кед «Два мяча», популярных во времена Советского Союза и поставлявшихся из КНР.

