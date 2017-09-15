В еврокубках впервые сыграл клуб без европейцев в стартовом составе

Португальская «Витория Гимарайнш» стала первым клубом в истории еврокубков без единого европейца в основе. Информация появилась в Twitter-аккаунте Bleacher Report.

14 сентября «Витория» принимала зальцбургский «Ред Булл» в рамках группового этапа Лиги Европы. Португальцы выставили в основе четырех бразильцев, двух колумбийцев, ивуарийца, перуанца, ганца, венесуэльца и уругвайца. На скамейке запасных «Витории» осталось четверо португальцев, один из которых, Кику Родригеш, вышел на поле во втором тайме.

Матч завершился со счетом 1:1. В другой встрече группы I «Марсель» обыграл «Коньяспор» 1:0.

Накануне российские клубы также провели стартовые матчи групповой стадии Лиги Европы. Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0), санкт-петербургский «Зенит» разгромил македонский «Вардар» — 5:0.