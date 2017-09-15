СМИ сообщили об отстранении от должности главы красноярского СК

Руководителя главного следственного управления СК по Красноярскому краю Игоря Напалкова отстранили от должности на время проведения проверки. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщила региональному изданию «НГС.Новости» депутат краевого Заксобрания Елена Пензина.

«Игорь Валерьевич Напалков на время проведения проверки отстранен от занимаемой должности. Временно исполняет обязанности руководителя СК Александр Расстрыгин», — сказала она.

По ее словам, в Красноярск отправлена комиссия из Москвы в составе двух человек с проверкой деятельности регионального управления СК.

По данным издания, инспекция инициирована после обращения жительницы Красноярска к председателю СК Александру Бастрыкину. Женщина на личном приеме пожаловалась на ход расследования уголовного дела.

Информацию об отстранении главы красноярского СК подтвердил «Медиазоне» информированный источник.

16 ноября 2016 года был отстранен от должности руководитель управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергей Калинкин, арестованный по делу о вымогательстве 51 процента акций предприятия «Разрез "Инской"» у владельца бумаг Антона Цыганкова (стоимость акций — минимум миллиард рублей). Исполняющим обязанности главы управления назначен полковник юстиции Павел Муллин. Его также отстранили от должности 3 марта по решению председателя СК Бастрыкина из-за подозрений в превышении должностных полномочий и подстрекательстве к служебному подлогу.