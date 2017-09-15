«Бывшая» снова нашла нового владельца

Популярный Telegram-канал «Бывшая» перешел к новому владельцу менее чем через месяц после предыдущей сделки по продаже. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший владелец канала, использующий псевдоним Юра Корб.

Он не стал раскрывать сумму сделки, отметив, что она прошла на «выгодных условиях».

Аккаунт-директор сервиса для аналитики Combot Лиза Апрельская рассказала vc.ru, что «Бывшую» купили за 5,5 миллиона рублей, но подчеркнула, что ее компания не имела отношения к сделке. Ранее администраторы «Бывшей» сотрудничали с Combot в вопросах размещения рекламы.

Она также уточнила, что теперь проект принадлежит сообществу во «ВКонтакте» и Telegram-каналу 4ch.

В конце августа стало известно, что создатель Telegram-канала «Бывшая» Артур Чапарян продал его за 1,2 миллиона рублей. Согласно идее проекта, в канале появляются сообщения, имитирующие фразы стереотипной бывшей девушки. За первые две недели на него подписались 35 тысяч человек.

Тогда Чапарян объяснял, что «устал и выбрал деньги». Юра Корб занимается группой Black Team, в которую входят каналы «Английский язык» и «Похотливая Дори». Продажу он объяснил тем, что «появилось много аспектов и нюансов».

На момент первой сделки количество подписчиков составляло более 75 тысяч, на данный момент их уже более 90 тысяч.