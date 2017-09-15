Число посетителей московских ТЦ выросло впервые за три года

В Москве зафиксировали рост посещаемости торговых центров впервые с 2014 года. Об этом в пятницу, 15 сентября, говорится на сайте столичного департамента экономической политики и развития со ссылкой на результаты исследования Watcom Shopping Index.

Материалы по теме Покупальный сезон Куда уплывают деньги россиян в дождливое лето

Отмечается в частности, что в июне нынешнего года покупательская активность в торговых центрах Москвы увеличилась на 0,3 процента, а в июле на 1,1 процента по сравнению с данными за июнь-июль прошлого года.

Watcom Shopping Index — индекс посещаемости московских ТЦ, показывающий динамику среднесуточного количества посетителей на квадратный метр торговой площади. Выборка индекса составляет порядка 90 основных торговых центров Москвы площадью от пяти тысяч квадратных метров.

12 сентября сообщалось, что средний чек россиянина за одно посещение магазина в августе составил 518 рублей, это на три процента больше, чем месяцем ранее. По сравнению с августом прошлого года средний чек вырос на четыре процента.