Альфа-банк профинансирует строительство траулеров

Альфа-банк и группа компаний «ФЭСТ» подписали соглашение о финансировании строительства двух современных рыбопромысловых судов с комплексом по утилизации отходов, сообщается в пресс-релизе банка, поступившем в «Ленту.ру» Стоимость инвестиционного проекта составляет 66 миллионов евро.

Суда будут построены на российской верфи «Пелла», расположенной в городе Отрадное Ленинградской области. Завершить строительство планируется в 2020 году.

Траулеры будут эксплуатироваться в Баренцевом море и предназначены для добычи донных видов рыб, в числе которых треска, пикша, палтус, донный морской окунь. Технические характеристики судов позволяют добывать до 10 тысяч тонн биоресурсов ежегодно.

«Понимая объемную потребность отрасли в обновлении рыбопромыслового флота, мы готовы активно финансировать инвестиционные проекты строительства судов, а также предоставлять клиентам свою экспертизу на протяжении всего времени сотрудничества», — подчеркнул член правления Альфа-банка Максим Першин.

«Альфа-банк глубоко понимает специфику инвестиционных проектов в рыбодобывающей отрасли. Находясь в плотном взаимодействии с Федеральным агентством по рыболовству, команда банка активно помогает нам в подготовке необходимой документации по инвестпроекту. При этом банк гибко подходит к решению всех вопросов и профессионально выстроил работу по структурированию этой сложной сделки», — сказал исполнительный директор группы компаний «ФЭСТ» Юрий Паршев.

Ранее «ФЭСТ» и Альфа-банк уже имели опыт партнерства при строительстве рыбопромысловых судов. В 2011-2013 годах при финансовой поддержке банка на верфи «Ульяник» в Хорватии был построентраулер «Таурус» с тремя рыбофабриками на борту.