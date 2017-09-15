Ватикан отозвал из США подозреваемого в обороте детской порнографии дипломата

Ватикан отозвал из США одного из своих дипломатов, подозреваемого в обороте детской порнографии. Об этом сообщает Reuters.

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Служитель культа уже вернулся из Вашингтона в Ватикан, прокурорская служба расследует обстоятельства случившегося. Имя подозреваемого не разглашается.

Летом этого года Госдепартамент США уведомил миссию Святого престола о том, что один из ее сотрудников подозревается в нарушении американских законов, ограничивающих оборот детской порнографии. В связи с тем, что вероятный нарушитель имел дипломатический иммунитет, он не мог быть задержан на территории США.

11 июля 2015 года сообщалось, что бывший архиепископ и папский посол в Доминиканской Республике Йозеф Весоловски (Jozef Wesolowski) предстал перед судом за домогательства к детям. Весоловски был отозван из Доминиканской Республики в 2013 году. Местная пресса обвиняла его в том, что он платил мальчикам за действия сексуального характера. Уже после задержания польского архиепископа следователи нашли детскую порнографию на его компьютере.