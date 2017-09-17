В Самаре автобус врезался в столб из-за уснувшего за рулем водителя

В Самаре на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии автобус с пассажирами врезался в столб. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщает местный новостной портал «63.ru».

«Кабина водителя разбита. Столб висит на проводах. Автобус вылетел на пешеходный переход и задел столб. Пострадал водитель — у него сотрясение, у кондуктора два пальца сломаны, два пассажира в тяжелом состоянии. Одна из них бабушка, сидевшая за кабиной водителя», — рассказал один из свидетелей ДТП.

Как уточняет издание, пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь. По информации РЕН ТВ, травмы получили восемь человек. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.