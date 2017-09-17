Сборная России проиграла Испании в матче за бронзу Евробаскета

Сборная России проиграла Испании в матче за третье место чемпионата Европы по баскетболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Стамбуле в воскресенье, 17 сентября, и завершилась со счетом 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30).

Таким образом, подопечные Сергея Базаревича не смогли завоевать бронзовые медали Евробаскета. В полуфинале россияне уступили команде Сербии со счетом 79:87.

В финале, который состоится позже в воскресенье, сербы сыграют со словенцами. Игра начнется в 21:30 по московскому времени.