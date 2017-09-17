На аттракционе «Погребенные заживо» в Гонконге нашли труп посетителя

Парк развлечений Ocean Park в Гонконге закрыл для посещения аттракцион «Погребенные заживо» после того, как на его территории скончался молодой человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

21-летнего посетителя по фамилии Чун обнаружили без признаков жизни в «комнате страха» через пять минут после того, как он вошел в помещение. Врачи больницы Ruttonjee Hospital констатировали смерть.

Установлено, что Чун был другом одного из сотрудников дочерней компании фирмы Swire Group, группа работников которой организовала визит в парк развлечений в субботу.

Отмечается, что труп был найден за кулисами аттракциона, куда, как полагают представители Ocean Park, Чун зашел по ошибке.

Это первый летальный случай на аттракционе с 2001 года.

В июле сообщалось, что в луна-парке в турецком городе Кыршехир погиб мужчина, отправивший своего сына покататься на аттракционе «Гусеница».