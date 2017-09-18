Третьяковский проезд украсили стихами основателя «Московского концептуализма»

В Третьяковском проезде в рамках международной ярмарки современного искусства Cosmoscow экспонируется инсталляция художника Павла Арсеньева, созданная на основе произведения поэта Всеволода Некрасова, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

На растяжках между фасадами проезда размещены слагающиеся из объемных белых букв цитаты из стихотворения Некрасова «Нравится Москва». При взгляде на инсталляцию возникает эффект пересечения и наслаивания фраз, и прочитать стихотворение можно, только проходя по проезду.

«При перемещении слова прочитываются в некой, намеренно нелинейной, последовательности, соединяясь в пространственную текстовую композицию, — комментируют представители художника. — Способ ее организации (разбивка на строки, их длина, величины межстрочных интервалов) задает ритмическую форму, благодаря которой отдельные фразы и слова в глазах смотрящего становятся поэтической речью, получившей материальное воплощение».

Павел Арсеньев — российский художник, поэт и теоретик искусства. Главный редактор литературно-теоретического альманаха [Транслит] и автор трех книг стихотворений: «То, что не укладывается в голове» (2005), «Бесцветные зеленые идеи яростно спят» (2011) и «Spasm of accomodation» (2017). Лауреат Премии Андрея Белого (2012).

Всеволод Некрасов — русский поэт, литературовед, критик, один из лидеров группы «Второй русский авангард» и основателей группы «Московский концептуализм». Член Лианозовского сообщества поэтов и художников. Публиковался в советских, чешских, швейцарских и других иностранных изданиях. Лауреат премии Андрея Белого (2007).