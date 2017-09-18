Кремль объяснил причину неучастия Путина в Генассамблее ООН

В неучастии президента России Владимира Путина в сессии Генассамблеи ООН нет ничего необычного, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

«Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, и он это делает не каждый год», — сказал представитель Кремля.

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Песков также отметил, что российская сторона признает лидирующую роль международной организации «в мировых делах». «Президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии», — добавил он.

Ранее в понедельник сообщалось о переговорах глав внешнеполитических ведомств России и США — Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона — на полях Генассамблеи ООН. Стороны обсудили взаимодействие по Сирии и ход реализации минских соглашений по Украине. Российский министр иностранных дел прибыл в Нью-Йорк ночью 18 сентября. Рабочая программа Лаврова на предстоящей неделе включает несколько десятков мероприятий высокого уровня. В частности, он

выступит с трибуны ООН, проведет двусторонние переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

10 сентября постпред Украины при всемирной организации Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона к заседанию Генассамблеи ООН приготовила для России «немало неожиданностей».