Российский реактивный танк Т-80 показали на видео

Видео: ВоенТВ Беларуси / YouTube

На российско-белорусских учениях «Запад 2017» испытан танк Т-80 — первая в мире серийная бронемашина с газотурбинной силовой установкой со встроенной динамической защитой. Она показана во второй половине ролика, опубликованного на YouTube-канале «ВоенТВ Беларуси».

Т-80, созданный на основе Т-64, выпускался до 1998 года, в 2007-м машину заменили на дизельные Т-72. В настоящее время машина выводится с хранения и возвращается в войска в варианте Т-80БВМ, унифицированном по прицелам и защите. Ее недостатки — высокие стоимость двигателя и расход топлива, достоинства — хорошая переносимость жары и морозов.